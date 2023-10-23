Мобілізація має бути посилена? Бойовий командир дав свою оцінку

На фронті не вистачає людей

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну в країні триває загальна мобілізація населення. При цьому, на думку військових, людей на фронті замало і призов треба посилити.

Про це заявив командир роти 80-1 ОДШБр Владислав Шевчук. Він додав, що мобілізація має стати масовою.

"Мобілізація має бути посилена і має стати масовою, немає нічого поганого, що військкоми ловлять чоловіків", — зазначив командир роти 80-ї ОДШБр, яка нещодавно звільнила Кліщіївку.

За словами Владислава Шевчука, контрнаступати важко, адже в армії катастрофічно не вистачає людей.

Останнім часом про необхідність посилення мобілізації стали говорили багато офіційних осіб. Так, наприклад, нова заступниця міністра оборони Рустема Умерова Наталія Калмикова заявила, що обов’язок кожного громадянина — захищати свою Батьківщину. І зробити це доведеться кожному з нас. Проте багато хто до сьогодні намагається всіма можливими способами уникнути мобілізації.

У свою чергу капітан ЗСУ Сергій Алімов детально розповів, у яких місцях завжди є шанс знайти ухилістів та вручити їм запрошення до військкомату.

Раніше "Телеграф" повідомив, що влада України на тлі мобілізації населення, що триває, вирішила знизити призовний вік до 25 років. Вітчизняні демографи таку ідею підтримали та пояснили свою позицію.