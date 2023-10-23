дугіну та татарського ліквідувала СБУ? Washington Post озвучила резонансні деталі

СБУ не брала на себе відповідальність за ліквідацію дугиної та татарського

За даними The Washington Post до вбивства доньки відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна — дар’ї дугіною (платонової) та російського "військора" владна татарського нібито причетна служба безпеки України. Щобільше, їй начебто допомагала ЦРУ.

Про це The Washington Post пише з посиланням на інформацію, отриману в розмовах з більш ніж 20-а нинішніми та колишніми співробітниками розвідки та безпеки України, США та західних країн, які говорили на умовах анонімності.

Вбивство дугіної, за їхніми даними, нібито "є частиною бурхливої тіньової війни, в якій спецслужби України також двічі бомбили міст, що з’єднує росію з окупованим Кримом, направляли безпілотники в дах кремля і проробляли дірки в корпусах російських військових кораблів у Чорному морі".

За даними видання, компоненти бомби для ліквідації дугіної вдалося провести через кордон, сховавши їх у клітці для кішки в захаращеній машині. У ній їхали мати та її 12-річна донька. Стверджується, що мета атаки нібито була не сама дугіна, а її батько.

Наголошується, що до цієї та інших операцій СБУ готувалася майже 10 років, з моменту окупації росією Криму, у тісній співпраці із ЦРУ. На цю підготовку США нібито витратили десятки мільйонів доларів, надали Україні передові системи спостереження, навчили оперативників, збудували нові штаб-квартири для української військової розвідки, надали величезний масив розвідданих. У ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію.

На умовах анонімності співрозмовники видання повідомили, що ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Однак "схильність України до смертоносних операцій ускладнила її співпрацю з ЦРУ, викликавши стурбованість щодо співучасті агентства та викликавши занепокоєння серед деяких чиновників у Києві та Вашингтоні".

"За останні 20 місяців СБУ та її військовий аналог ГУР скоїли десятки вбивств російських чиновників на окупованих територіях, ймовірних українських колабораціоністів, офіцерів за лінією фронту і відомих прихильників війни в глибині росії. За словами українських і західних чиновників, у число вбитих входять колишній командир підводного човна, який робив пробіжку в парку міста Краснодар на півдні росії, та блогер у кафе в Санкт-Петербурзі (татарський, — ред.), — йдеться у статті.

Нагадаємо, у липні у місті Краснодар застрелили 42-річного заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Нападник підстеріг військового на пробіжці, а потім втік у невідомому напрямку.