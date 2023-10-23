Військовий аналітик пояснив, що йому не сподобалося у контрнаступі ЗСУ

ВМС та спецслужби можуть дати приклад того, як воювати асиметрично

Україні не варто вести бойові дії за мірками класичної війни, оскільки в такому разі росіяни матимуть перевагу. Це показало, наприклад, початок українського контрнаступу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів авторитетний військовий аналітик, провідний аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде, який зазначив, що йому початок контрнаступу не сподобався.

"Ви розпочали, як росіяни зараз роблять під Авдіївкою: введення в бій на замінованій, укріпленій лінії бойової техніки з великою кількістю живої сили", — розповів він.

Однак Рустамадзе каже, що якщо не звертати увагу на початковий етап контрнаступу, то загалом воно призвело до виснаження сил противника, а тому має сенс.

"Інша справа, що якби на чільне місце ставилося саме виснаження противника, то українська армія могла б витративши менше ресурсів досягти більшого успіху", — говорить він.

За словами експерта, Україна має воювати асиметрично і навів за приклад ВМС та спецслужби, які успішно це роблять. Наприклад, ВМС України, не маючи флоту, успішно знищує російський флот у Чорному морі і позбавляє окупантів можливостей там діяти.

Рустамадзе каже, що так само варто почати діяти і українським наземним силам і замість великої кількості людей та техніки використовувати продумані атаки різними засобами поразки.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Ворог перейшов на військові рейки, а Україна ще розгойдується": військовий аналітик Агіль Рустамзаде

Як повідомлялося раніше, Рустамадзе також розповів, що контрнаступ ВСУ дозволив позбавити росіян їхньої головної переваги та "фішки", хоча й не призвело до значних територіальних здобутків.