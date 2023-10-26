росія погрожує Києву "космічним" ударом: експерт назвав три причини, чому це "повна маячня"

Експерт розвалив ідею росіян вдарити по Києву космічною ракетою в пух і порох

У росії підозрювали, що план удару по Києву космічною ракетою з вибухівкою може виявитися недосконалим, тому вирішили перестрахуватися. Вони планували модифікувати ракету таким чином, щоб вона не досягла орбіти після запуску, а десь впала в Україні. І для цього хотіли звернутися до відомого ракетобудівника Юрія Соломонова.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий фахівець Олег Старіков. Однак цей план приречений на провал.

Юрій Соломонов був генеральним конструктором ракетних комплексів наземного базування Московського державного інституту теплотехніки. У 1990-х роках він очолив групу розробників балістичної ракети "Тополь-М". Колишній глава російського "Роскосмосу" дмитро рогозін і нинішній керівник його дочірнього підприємства "Ракетно-космічний центр "Прогрес" дмитро баранів хотіли попросити експерта модернізувати цивільну ракету-носій, щоб вона впала в певному місці в Києві.

Однак цей план має ряд недоліків і перший з них — ракети такого типу не призначені для польотів на "малу дальність", тобто 500–1000 км. Це міжконтинентальні бойові ракети з дальністю польоту 5-12 тис. км. Єдиним виходом міг би стати повний оборот такої ракети навколо Землі та попадання в ціль. Але є серйозне "але" — ракеті просто не вистачило б палива для такого польоту.

Другий недолік — під час проходження шарів атмосфери ракета зазвичай згоряє, а щоб цього уникнути, потрібно встановити обтічник корисного вантажу. Це спеціальна камера з міцними жаростійкими стінками на верхівці ракети-носія. Але ціна обтічники практично дорівнює вартості цілої ракети.

"Для розуміння: щоб захистити одну ракету "Союз", росіянам потрібно витратити стільки ж грошей, скільки вони витрачають на ударні БПЛА за рік. Це ж абсурд повний", — говорить експерт у коментарі "Телеграфу".

Виходом міг би стати запуск оперативно-тактичних ракет малої та середньої дальності від 500 до 5000 км. Вони не досягають орбіти і цілком могли б "вдарити Києвом". Але тут виникає третя проблема. Відповідно до договору між СРСР та США від 1987 року всі такі ракети було ліквідовано.

"Тому жодних шансів втілити плани російських "космонавтів" у життя немає", — каже Олег Старіков.

Детальніше про провальну ідею російських "космонавтів" читайте в матеріалі "Маячня космічних масштабів: чому біля путіна хочуть бомбити Київ ракетоносіями для супутників".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії запустили ядерні ракети в рамках навчань. За пусками особисто спостерігав володимир путін.