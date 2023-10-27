Пішов проти Байдена: новий речник Конгресу США заважає виділенню допомоги Україні

Новий спікер Конгресу США наполягає на своєму

Питання фінансової підтримки України та Ізраїлю не можуть вирішуватись спільно. На думку нового спікера Палати представників Майка Джонсона, спершу потрібно дізнатися про цілі, на які кошти будуть йти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, пише Reuters. Джонсон своїми словами натякнув, що навряд чи Конгрес США прийме запропонований американським лідером Джо Байденом пакет допомоги на 106 мільярдів доларів для Ізраїлю та України.

Під час свого виступу Джонсон висловив стурбованість щодо фінансування України загалом. Також він зазначив, що кошти для Ізраїлю можуть бути виділені лише за рахунок скорочення видатків в інших сферах.

"Ми хочемо знати, що це за ціль, яка кінцева мета в Україні. Білий дім цього не надав", — сказав він.

За даними телеканалу, у спікера Конгресу США 26 жовтня відбулася зустріч із Байденом. На ній він заявив, що питання фінансування Ізраїлю та України потрібно розділити, а не розглядати в одному пакеті.

"Ізраїль — це окреме питання, ми збираємося висунути окремий захід фінансування Ізраїлю у розмірі понад 14 мільярдів доларів", - сказав Джонсон.

Водночас Байден наполягав на тому, щоб зі 106 мільярдів доларів основна частина грошей пішла на потреби України. Решту коштів він запропонував розділити між Ізраїлем, Індо-Тихоокеанським регіоном та прикордонною службою.

Раніше Телеграф писав про те, що в США назвали кількість ракет ATACMS, які отримала Україна.