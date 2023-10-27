Більше не схожі на мопеди: росія могла атакувати Україну модернізованими "шахедами"

Звичний звук дрона пішов у минуле

Дрони-камікадзе Shahed-136, які виробляє Іран, було модернізовано. Тепер БПЛА має турбореактивний двигун і, ймовірно, не гудітиме як мопед.

Наразі залишається невідомим, чи залітали вже такі "безшумні" дрони у повітряний простір України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Можливо й залітали. Тут немає нічого дивного, що будь-які БПЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни й тут немає нічого дивного", — зазначив Ігнат.

Він зауважив, що дрони випробовують в бойових умовах, аби у реальному протиповітряному бою виявити його слабкі та сильні місця та удосконалити.

Проте, на думку речника, голосне гудіння мотора не є визначальним. Зазвичай, більша увага приділяється радіолокаційній помітності.

"Тобто, чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення. Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО. Але ми теж отримуємо певну техніку від заходу, яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар IRIS-T, який бачить найменшу ціль", — пояснив Ігнат.

Проте, як зазначав речник, "безшумність" модернізованих іранських дронів не завадить нашим Повітряним силам збивати ворожі БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте оприлюднив у мережі відрізок з іранського документального фільму, де показано демонстрацію роботи "шахедів" нового покоління. На опублікованих кадрах звуку роботи двигуна практично не було чутно.