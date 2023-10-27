"Набирають тих, хто необхідний": Данілов заявив про брак солдатів на фронті і не лише

В українців бракує зброї, але є дух і бажання зробити незалежну державу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов визнав, що Україні бракує захисників та зброї. Водночас, в українців, за його словами, є воля зробити насправді незалежну державу.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю виданню Фокус. Він прокоментував поточну ситуацію на фронті та в цілому в країні, розповівши також, якою бачить країну в майбутньому.

Відповідаючи на запитання про необхідність більш широкої мобілізації, секретар РНБО визнав, що Україні бракує захисників.

"На сьогодні ми свідомі про кількість наших бійців, які боронять країну. Чи хотілося нам мати більше — так, хотілося. Чи хотілося нам мати більше зброї — так, хотілося. Але ми виходимо з того, що маємо", — сказав Данілов.

Він також нагадав, що мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року і жодного дня не припинялася. За його словами, мобілізація є плановою, тобто військові набирають тих, хто необідні.

При цьому Данілов підкреслив, що в України є найважливіше – воля до справжньої незалежності, якої бракувало усі попередні роки існування країни.

"Головне, що у нас є дух і бажання, врешті-решт, зробити незалежну державу. На превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні з 1991 року, з урахування тої фронди російської, яка постійно перебувала на території України, захоплювала цілі галузі, знищували їх і тримала під контролем. Ми маємо зробити висновки. Зробити так, щоб ми отримали повну незалежність та могли побудувати Україну, про яку мріяли століттями. Так буде", — заявив Данілов.

При цьому він підкреслив, що Україна майбутнього не буде монокультурним суспільством, буде різноманіття, оскільки Україна – багатонаціональна держава. Проте питання мови та Конституції у ній будуть на першому місті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Данілов відповів хейтерам, які розповсюджували інформацію про те, що його сини нібито перебувають за кордоном.