Вибори в рф будуть "не солодкими"

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ЗСУ не даватимуть спокою російським військовим під час так званих виборів у рф. Для атак українські бійці використовуватимуть зброю, виготовлену в Україні.

Про це Данілов розповів у інтерв'ю виданню "Фокус". За його словами, Україна має певні домовленості з партнерами, і не може використовувати для атак в сторону рф закордонну зброю. Натомість може застосовувати свою.

"Є певні домовленості з партнерами, що ми не використовуємо зброю, яку вони нам надають [у напрямку рф]. Ми дотримуємося слова. Але щодо нашої зброї, ми будемо застосовувати її проти рф. Але ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні, цивільне населення, як це робить росія. В цьому відмінність між нами й варварами, які вдерлися на нашу територію", — зауважив секретар РНБО.

Також Данілов наголосив, що армії рф буде вкрай важко під час так званих виборів президента росії, які відбудуться 17 березня 2024 року.

"Зараз у них будуть відбуватися так звані вибори. Якщо називати речі своїми іменами, це перепис населення, щоб певна кількість людей нібито проголосувала за сучасного Гітлєра, на прізвище Путін. Цей період буде відбуватися до березня місяця. Ми будемо використовувати всю нашу зброю, щоб не дати спокою військовим РФ в цей період. Наше завдання — атакувати супротивника і нищити його військовий потенціал", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, що росіяни також проводили незаконні вибори і на окупованих українських територіях. Тоді багатьох людей змушували голосувати проти своєї волі.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, коли Україна отримає від США ракети дальністю 300 км.