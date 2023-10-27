Мобілізація в Україні: у чому різниця між контрактом із ЗСУ та мобілізацією

Проходження служби контрактників та мобілізованих відрізняється

В Україні вже 20 місяців триває мобілізація та воєнний стан. У цей період усі чоловіки віком від 18 до 60 років стають військовозобов’язаними та підлягають мобілізації в армію. Проте, за своїм бажанням вони можуть добровільно піти до ЗСУ та підписати контракт на службу.

На порталі АрміяInform розповіли у чому різниця між контрактом та мобілізацією. Серед головних відмінних рис термін служби, відрядження та підстави для звільнення.

Щодо терміну служби, то контракт із ЗСУ може бути підписаний від 1 року до 10 років. Після закінчення терміну договору службу можна припинити. У воєнний час діє розпорядження про демобілізацію. Ті, хто був мобілізований, можуть закінчити службу лише за особливим Указом Президента України.

Воїнів-контрактників мають право відправляти у відрядження країною в державні органи, на підприємства, в установи, організації, державні та комунальні навчальні заклади. Це робиться для виконання завдань на користь оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Для мобілізованих такого роду відрядження не передбачено.

Разом з тим, підстав для звільнення з військової служби у мобілізованих більше, ніж у контрактників. Приводом для припинення служби можуть стати наявність дружини, чоловіка чи батьків з обох сторін з інвалідністю І чи ІІ групи. Також мобілізований може припинити службу у разі, якщо у нього на утриманні є троє та більше неповнолітніх дітей.

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