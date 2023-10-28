Гаряче не лише в Авдіївці: росіяни посилили атаки ще на одному напрямку (карти)

У окупантів дуже низький моральний дух

В Україні розпочався 612-й день повномасштабної війни з росією. ЗСУ відбили 60 атак ворога минулої доби, більша частина з них була на Мар’їнському напрямку.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. А за даними аналітиків ISW, ЗСУ має невеликий успіх у Запорізькій області.

Так, російська армія завдала 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, а також 61 раз обстріляла населені пункти та позиції ЗСУ з РСЗВ. На Куп’янському та Лиманському напрямах росіяни не вели штурми, а продовжували перегруповувати війська.

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися повернути контроль біля населеного пункту Андріївка, але всі п’ять атак були провальними. Водночас ЗСУ продовжують штурми на південь від Бахмута, знищуючи живу силу та техніку ворога, та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, як і раніше, намагається оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону завдаючи втрат окупантам. Не мали успіху спроби наступати не лише на Авдіївку, а й на Степове, Першотравневе. Усього за добу на цій ділянці фронту ЗСУ відбили 15 атак.

За інформацією ISW, росіяни мають серйозні втрати в боях за Авдіївку, а моральний дух на низькому рівні. Їхній успіх незначний на північному та південному флангах, але при цьому окупанти присунулися ближче до Авдіївського коксохімічного заводу.

Найгарячіше зараз на Мар’їнському напрямку, де лише минулої доби росіяни здійснили 20 атак. Також ворог атакує на Шахтарському напрямку неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку армія росії намагалася повернути свої позиції на північний захід від Вербового, але успіху не мала. Водночас, за даними аналітиків ISW, ЗСУ має обмежений успіх на цьому напрямі. Зокрема, за інформацією російського батальйону "Схід", що діє на південний схід від Великої Новосілки, українські сили атакували поблизу позицій батальйону, можливо, вздовж лінії Новодонецька-Новомайорська.

"ЗСУ провели обмежені наступальні операції в районі кордону заходу Донецької та сходу Запорізької областей, але 27 жовтня не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів", — сказано у звіті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оцінили ситуацію навколо Авдіївки. Росіяни мають величезні втрати, але є загроза для ЗСУ.