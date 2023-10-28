Рахунок йде на тисячі: Умеров обговорив із головою Пентагону втрати росіян під Авдіївкою

Два міністри обговорили подальшу співпрацю

Міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову зі своїм американським колегою та головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили ситуацію на полі бою та подальшу допомогу Україні.

Про це повідомили у Міноборони України. Зокрема Україна висловила свою подяку за далекобійні ракети.

"Повідомив про втрати ворога в районі Авдіївки станом на цю хвилину — приблизно 4 тисячі солдатів", - сказав Рустем Умеров.

Український міністр обговорив з головою Пентагону подальше постачання ракет ATACMS. Ці боєприпаси дозволять ЗСУ ще ефективніше завдавати ударів по військовій інфраструктурі та командним пунктам росіян, а також атакувати об’єкти в глибокому тилу на окупованих територіях.

Нагадаємо, що про застосування ракет ATACMS стало відомо минулого тижня. ЗСУ атакували аеродроми в Бердянську та Луганську, позбавивши росіян кількох вертольотів. Коли саме було передано боєприпаси, невідомо, але загалом Україна отримала близько 20 ракет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оцінили ситуацію в Авдіївці. За словами американських спецслужб, росіяни мають там серйозні втрати, але є небезпека для України.