"Життя наших бійців — найдорожче": у 45 містах проходить акція "Гроші на ЗСУ" (фото та відео)

Люди вийшли на вулиці, сподіваючись донести свою думку до влади

У суботу, 28 жовтня, в Україні відбуваються мітинги на підтримку ЗСУ. Одночасно у 45 містах України люди вимагають від місцевої влади, щоб у бюджетах на 2024 рік було закладено кошти для Сил оборони та щоб гроші спрямовували на армію, а не на благоустрій міст.

Дніпро

У Дніпрі близько 200 людей зібралися на акцію протесту біля будівлі міськради. Містяни протестують проти виділення бюджету на благоустрій міста. Натомість мітингувальники просять виділяти кошти на допомогу армії, пише Telegram-канал "ХДніпро". Люди тримають у руках плакати "Бруківка — це кров ЗСУ", "Діліть бюджет так, ніби на нулі ваші, а не наші рідні" та інші.

Кривий Ріг

Також люди з такою самою вимогою вийшли на вулиці у Кривому Розі. Вони протестують проти недоречних під час війни видатків на благоустрій та вимагають спрямувати кошти на допомогу українській армії. "Життя наших бійців — найдорожче, все інше зачекає", — написано на плакаті однієї з учасниць акції.

Запоріжжя

Проходить акція "Насамперед ЗСУ" та у Запоріжжі. За словами голови правозахисної ГО "HEROU" Валерії Морозової, учасники зібралися, щоб підтримати Збройні сили України, пише "Суспільне Запоріжжя".

"Ми вимагаємо правок до законопроєкту №137, які дозволять використовувати бюджети місцевих податків без обмежень. Тобто, на місцях ми зможемо нарешті закуповувати допомогу для Збройних сил України", — розповіла вона.

Одеса

Також з вимогою передусім спрямовувати фінансування на ЗСУ люди вийшли до міськради в Одесі. У них у руках плакати: "Вимагаю всі кошти на ЗСУ, ремонти потім", "Стоп неадекватні тендери, ЗСУ насамперед". Люди скандують: "Влада, почуй громаду" та "Гроші на ЗСУ!", передає "Суспільне Одеса".

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві на Майдані Незалежності родичі військовослужбовців провели акцію протесту. Вони вимагали проведення ротації, оскільки багато воїнів перебувають на фронті без перерви та відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення. "Телеграф" публікував ексклюзивні фото з місця.