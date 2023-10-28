"Зброя Франкенштейна": Україна посилює ППО несподіваним способом

Подібні модернізації дозволять використати більше західних зразків озброєння.

Україна та США виробляють "зброю Франкенштейна", щоб посилити можливості нашої країни щодо відбиття загрози з повітря.

Як йдеться в матеріалі NY Times, в рамках програми "FrankenSAM" проходить модернізація західного озброєння, щоб зробити його сумісним з великим запасом радянського обладнання, яке все ще є у розпорядженні української армії.

Як приклад, там наводять модернізацію американських ракет Sea Sparrow для запуску з пускових установок "Бук", іншою розробкою була модифікація ракет "повітря-повітря" Sidewinder під роботу з радянськими радарами. Ці модифікації пройшли випробування на військових базах у США та восени будуть передані Україні.

Також видання зазначило, що також через російське вторгнення довелося повертати до ладу ракети Hawk, які автори матеріалу назвали "реліквією часів холодної війни".

Зазначається, що Україна від початку війни намагається креативно імпровізувати з одержаною від Заходу зброєю і шукати способи поєднати її з арсеналом радянських часів. При цьому виходить це ефективно, хоч і іноді несподівано.

Наразі це стосується приблизно 60 установок "Бук", до яких Україна попросила допомогти знайти боєкомплект. Проте, розуміючи, що Захід, швидше за все, не має великої кількості російських ракет, надійшла пропозиція переробити ці пускові установки для запуску ракет країн НАТО. Хоча на це пішло багато часу, проте експертам Пентагону все ж таки вдалося знайти спосіб використовувати для запусків із цих систем ракет морського базування Sea Sparrow.

Те саме стосується і "Сайдвіндерів", які спочатку були призначені для запуску з літаків, але тепер були перероблені для запуску з наземних носіїв та зв’язані з радарами радянського виробництва. Однак тепер Київ і Вашингтон спільно мізкують над інтеграцією ракет Patriot з радарами, що є в запасі ЗСУ, що може стати найпотужнішою варіацією "зброї Франкенштейна".

Своєю чергою військовий аналітик Гудзоновського інституту у Вашингтоні Джан Касапоглу повідомив, що це хороша ідея, оскільки дозволить Україні зберегти арсенал на випадок затяжної війни, а також використовувати навіть ті зразки озброєння, які "пиляться на складах країн НАТО".

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв, що у росіян "горітиме одне місце" від ракет, які Україна отримає найближчим часом. Водночас союзники наполягають, що Україна має застосовувати їх лише своєю територією.