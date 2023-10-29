Атакують, наступають і знищують: ЗСУ мають нові успіхи на фронті (карта)

Захисники ведуть бойові операції на різних ділянках фронту

Українські військові мають чергові успіхи на фронті, відбиваючи атаки російських окупантів та завдаючи їм серйозних втрат. Крім того, ЗСУ продовжили наступальні дії під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Такі дані оприлюднює Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що ЗСУ ефективно використовують БПЛА та ускладнюють застосування російської артилерії на південному фланзі Бахмута.

Українські війська відбили атаки російських окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували українські сили в районі Дубово-Василівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки 27 жовтня.

Загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ на північ і південь від Бахмута, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Українські війська відбили російські атаки на Мар’їнку та Новомихайлівку. Також були відбиті атаки поблизу Степового, Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Досвідченого та Першотравневого.

При цьому, минулої доби, як зазначає ISW, російські окупанти, ймовірно, зазнали одні з найвищих втрат в Росії на сьогодні у 2023 році. Глава Міноборони України Рустем Умеров повідомив міністру оборони США Ллойду Остіну, що втрати росіян у районі Авдіївки становили близько 4000 військовослужбовців за невстановлений період, ймовірно, у жовтні поточного року.

Українські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області. Їм вдалося досягти невеликих успіхів під час атак поблизу Роботиного. При цьому джерела в росії повідомляють, що російські війська відбили кілька українських атак поблизу Копані.

Захисники ведуть бойові операції на різних "відповідних" ділянках фронту. Вони успішно знищують російські позиції та наглядові пости на островах дельти річки Дніпро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна формує новий батальйон під назвою "Сибір", у якому будуть виключно росіяни, які бажають воювати проти режиму диктатора володимира путіна.