Нічна атака по Україні: є загиблі та постраждалі, подробиці обстрілу

Двоє людей потрапили до лікарні у стані середньої тяжкості

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Херсон та Дніпро, а також Хмельницьку та Черкаську області. Внаслідок чергового обстрілу є загиблі та постраждалі.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що близько опівночі загарбники атакували Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега. Зафіксовано ушкодження багатоповерхових будинків.

"Одна з квартир внаслідок потрапляння спалахнула. Там загинула жінка 85 років. Іншу постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлено до лікарні", — написав він.

Також відомо, що дві особи отримали поранення. Йдеться про чоловіка 68 років та жінку 36 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що цієї ночі були чутні вибухи у передмісті Дніпра. До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, а також низку інших областей. Однак на цей час жодної інформації про це в мережі немає.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі в небі були збиті дві ворожі ракети.

"Уламки впали в Дніпровському районі. Там пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та авто. Нікополь агресор двічі обстрілював із важкої артилерії. На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених", — зазначив він.

До цього у Хмельницькій та Черкаській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги. В обласних адміністраціях повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 30 жовтня було збито 12 ударних дронів та дві керовані авіаційні ракети.

"Пуски КАР Х-59 здійснені з ворожих літаків з повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ-рф", — йдеться у повідомленні.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема, в межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 жовтня окупанти завдали масованого удару по Україні. Загарбники застосовували "Іскандери" та "Шахеди".