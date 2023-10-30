У Севастополі дим після серії вибухів: фото та подробиці

Не всі джерела задимлення є "маскуванням"

У тимчасово окупованому Криму після ранкового "прожарювання" російської ППО знову лунають вибухи. Цього разу голосно поряд із Севастополем.

Так, за даними окупаційної "влади" півострова приблизно о 12:00 за Києвом у Севастополі пролунала серія потужних вибухів. Стверджується, що працює ворожа система ППО.

"Усі служби приведені в стан бойової готовності", — йдеться у повідомленні.

Відразу після гучних звуків на півострові з’явилося кілька вогнищ задимлення. Окупанти твердять, що це нібито димова завіса, хоча місцеві моніторингові пабліки кажуть, що є факти як димомаскування, так і прильотів.

Також з’являються численні знімки з місця подій. На них справді можна спостерігати задимлення. Подекуди дим чорний.

Автори пабліка пишуть про можливе підбиття невідомого об’єкта над вулицею Хрустальова в Севастополі, а також можливий приліт аеродромом у Новофедорівці.

"За інформацією від ЄДДС, уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані", — пише місцева "влада".

Нагадаємо, що в ніч проти 30 жовтня українські військові в Криму завдали удару по російській позиції ППО. Інформацію про це наразі вже підтвердили у ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що російський завод уночі атакував безпілотник.