Збито ще один російський штурмовик Су-25: названо напрямок

росіяни продовжують зазнавати втрат у техніці

Українські воїни приземлили ще один російський бойовий літак. Ворожий літальний апарат відлітався на сході нашої країни.

Про це повідомляють у ЗСУ. За їхніми даними йдеться про штурмовик Су-25.

В ОСУВ "Таврія" уточнюють, що ураження ворожої цілі відбулася у небі над Авдіївським напрямком.

"Вже шостий на авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року ", — йдеться у повідомленні.

Водночас українські прикордонники розповіли подробиці про те, як саме це сталося.

"Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку. Після враження, повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм", — кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, що з початку жовтня російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Там зараз відбуваються запеклі бої, а ворог зазнає величезних втрат при цьому досягаючи незначних успіхів.

Раніше ми писали про те, що журналісти назвали приголомшливі втрати росіян у техніці під час штурмів Авдіївки.