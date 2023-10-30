"Нас лупитимуть ракетами та дронами": експерт InformNapalm назвав два варіанти подій на фронті у 2024-му

З настанням весни перед Україною відкриються дві перспективи – або продовжувати звільнення своїх територій, або заліковувати рани

Наступна зима буде вирішальною для подальшого перебігу війни. Однак, все залежатиме від того, наскільки добре Україна до неї підготовлена.

Росіяни знову намагатимуться занурити Україну у блекаут. Якщо їм це не вдасться — навесні для ЗСУ відкриються чудові перспективи, вважає спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук.

Прогнозуючи події російсько-українського протистояння у найближчі місяці, Макарук попередив про ймовірні масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Безпілотники і ракети для них у росіян, за його словами, є.

"Нас лупитимуть ракетами та дронами, які росіяни активно накопичують. Подивимося, як витримає наша енергосистема, яка нібито класно підготовлена, якщо вірити словам українського керівництва", — сказав Макарук.

Також, за його прогнозом, триватиме "вовтузіння на фронті". Однак, вирішальним для подальшого розвитку подій, на думку Макарука, стане спроможність України захистити себе від російських атак. Саме від цього залежатимуть подальші дії України, яка або зможе далі звільнювати свої території, або буде змушена заліковувати рани.

"Від того, як пройдемо цю зиму, багато залежатиме. Якщо ми пройдемо її не гірше за минулу, то перед нами відкриються чудові перспективи в ракурсі деокупації своїх територій. На той час уже й натовські літаки мають нарешті у нас з’явитися. Але якщо виявиться, що ми підготувалися до зими набагато гірше, аніж росіяни, нам доведеться заліковувати рани, а не думати про наступальні дії", — зазначив Макарук.

Про те, що прийдешня зима може бути гіршою за попередню, попереджають і у владі. З настанням холодів через брак електроенергії світло можуть відключати навіть без обстрілів. Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповідав народний депутат Сергій Нагорняк, члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Однак, за його словами, під час повітряних атак Україна буде розділюватися на невеликі півострови енергосистеми, що дасть енергетикам можливість балансувати.

Подробиці читайте у статті "Воюючий спікер InformNapalm — про бої, політвозню і помилки української влади"