Фото дня: хлопчик, який збирав гроші на ЗСУ, попрощався із загиблим батьком-воїном
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Близько тижня тому дитина проводила збір коштів для військових, а сьогодні вже стояла біля труни тата
У соцмережах поширюється фото з хлопчиком, який ще нещодавно збирав гроші на ЗСУ, у той час, як його тато воював на фронті. Але менше ніж за десять днів хлопчик вже прощався із загиблим батьком.
Промовисті фотографії у понеділок, 30 жовтня, облетіли мережу. Однією з тих, хто їх поширив, стала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. Інші користувачі не залишилися байдужими до горя дитини.
"Це фото зранку вкотре розбило серце", — написала авторка повідомлення, коментуючи фото з труною, біля якої стоїть хлопчик, який ще нещодавно збирав гроші для українських захисників. Вона також залишила посилання на банку мами (рахунок у Монобанку) хлопчика, закликавши охочих підтримати родину полеглого героя. "Думаю, цій родині важлива будь-яка підтримка та добре слово", — пояснила авторка.
Як з’ясувалося, хлопчик і його родина — з Черкас. З його батьком – Олегом — прощалися саме у понеділок.
"Олег був дуже веселим та життєрадісним, тому пам'ятайте його таким. У мене немає жодного відео де б він не посміхався чи не сміявся. Жодного", — написала вдова загиблого воїна у Instagram. Вона розповіла, що її чоловік загинув 23 жовтня від обстрілу в Бахмутському районі.
Горе дитини та вдови загиблого захисника зворушило й інших користувачів соцмереж. Ось, що вони писали в коментарях:
- Бідна дитина…. Світлая памʼять воїну…
- Який жах, яке горе, який біль переживає зараз ця дитина! Не вистачає слів, щоб це все можна було вгамувати.. Нестерпно боляче… Співчуття, співчуття, співчуття, які ніколи не замінять сину батька..
- Це просто неможливо …
- Серце карається… щирі співчуття
- Слава Герою! Щирі співчуття родині
- Вічна пам'ять Герою та низький уклін.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Тернопіллі прощаються із загиблим юним воїном Радомиром Олійником, якому було лише 18 років. Хлопець загинув під час бойових дій у районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.