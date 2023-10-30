Фото дня: хлопчик, який збирав гроші на ЗСУ, попрощався із загиблим батьком-воїном

Близько тижня тому дитина проводила збір коштів для військових, а сьогодні вже стояла біля труни тата

У соцмережах поширюється фото з хлопчиком, який ще нещодавно збирав гроші на ЗСУ, у той час, як його тато воював на фронті. Але менше ніж за десять днів хлопчик вже прощався із загиблим батьком.

Промовисті фотографії у понеділок, 30 жовтня, облетіли мережу. Однією з тих, хто їх поширив, стала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. Інші користувачі не залишилися байдужими до горя дитини.

"Це фото зранку вкотре розбило серце", — написала авторка повідомлення, коментуючи фото з труною, біля якої стоїть хлопчик, який ще нещодавно збирав гроші для українських захисників. Вона також залишила посилання на банку мами (рахунок у Монобанку) хлопчика, закликавши охочих підтримати родину полеглого героя. "Думаю, цій родині важлива будь-яка підтримка та добре слово", — пояснила авторка.

Як з’ясувалося, хлопчик і його родина — з Черкас. З його батьком – Олегом — прощалися саме у понеділок.

"Олег був дуже веселим та життєрадісним, тому пам'ятайте його таким. У мене немає жодного відео де б він не посміхався чи не сміявся. Жодного", — написала вдова загиблого воїна у Instagram. Вона розповіла, що її чоловік загинув 23 жовтня від обстрілу в Бахмутському районі.

Горе дитини та вдови загиблого захисника зворушило й інших користувачів соцмереж. Ось, що вони писали в коментарях:

Бідна дитина…. Світлая памʼять воїну…

Який жах, яке горе, який біль переживає зараз ця дитина! Не вистачає слів, щоб це все можна було вгамувати.. Нестерпно боляче… Співчуття, співчуття, співчуття, які ніколи не замінять сину батька..

Це просто неможливо …

Серце карається… щирі співчуття

Слава Герою! Щирі співчуття родині

Вічна пам'ять Герою та низький уклін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Тернопіллі прощаються із загиблим юним воїном Радомиром Олійником, якому було лише 18 років. Хлопець загинув під час бойових дій у районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.