Використовує не тільки карти: в Раді пояснили точність ударів ворога по енергосистемі України

В таких умовах складно щось прогнозувати

За минулий рік російські окупанти тимчасово вивели з ладу 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ. Такого результату противник зміг досягти завдяки одній важливій деталі.

Про неї в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, таку точність ударів по нашій енергосистемі росіяни демонструють завдяки своїм знанням ще з СРСР.

"У ворога є карта всіх наших енергомереж. Вони будувалися ще за тих часів, і росіяни володіють цією інформацією, знають, де який трансформатор стоїть, де яка підстанція живить місто. До планування ракетних обстрілів нашої енергоінфраструктури вони залучають своїх енергетиків. Тому росіяни дуже добре володіють інформацією, куди вони б'ють", — пояснив Нагорняк.

Нардеп зазначив, що дуже складно прогнозувати час можливих блекаутів, коли супротивник знає таку інформацію. Торік, наприклад, через ці знання Умань було знеструмлено два тижні. Ворог просто знав, що місто після його удару не заживити інакше.

Повний текст інтерв’ю читайте в матеріалі "Телеграфа": Обмеження по світлу будуть навіть без обстрілів, — нардеп про блекаут, зиму і ціни на електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві енергетики порекомендували українцям купити генератори та запастися повербанками цієї зими.