Велика стаття про Зеленського у Time: журналісти звернули увагу на недобре з автором матеріалу

Автор матеріалу шукав "нацистів" в Україні після 2014 року

Авторитетний журнал Time знову помістив фотографію українського президента Володимира Зеленського на обкладинку, а також присвятив йому цілу статтю, де ситуація в Україні була показана швидше в песимістичному світлі.

Втім, у користувачів українського сегмента мережі виникли питання до автора матеріалу Саймона Шустера, який вже давно досліджує теми, пов’язані з росією, а також був в Україні 2014 року.

Зокрема журналіст та головний редактор LB.ua Олег Базар зазначив, що на той час Шустер шукав "нацистів" в Україні і писав критикуючі матеріали про "Азов".

Варто зазначити, що у розмові з телеканалом "Дощ" від 18 березня 2015 року можна помітити, що Шустер справді висловлює занепокоєння питанням положення "Азова" та "Правого сектору" в Україні, але визнає, що питання надто роздуте.

"Я не бачив свастику фашистську, але символіка, яку вибрав цей командир або полк "Азов", явно пов’язуються в суспільній свідомості точно з неонацистським рухом. В інтерв’ю зі мною командир Андрій Білецький всіляко заперечував, що це має щось спільне з німецьким фашизмом, він казав, що це давні українські символи, але я не дуже вірю, бо там їх два. І на своїх шевронах вони ці неонацистські символи поєднали. Один наклали на інший. Але я не вірю, що це може бути збіг" — казав він.

Варто зазначити, що там він також відкрито заявляє, що зустрічав на Донбасі людей, які представлялися російськими військовими, які виконують доручення кремля.

"Також там були люди, мало людей, з тих, з якими я особисто спілкувався, які представлялися російськими офіцерами, представниками спецслужб, але не показували жодних документів, що підтверджують, так що я не можу довести, так це чи ні, але вони говорили, що ми такі й такі, отримуємо деякі команди з Москви", — говорив Шустер.

При цьому також цікаво, що в росії його критикували ще з часів початку громадянської війни в Сирії, в яку пізніше росія влізе на постійній основі. Ці наративи також потрапляли і до українських ЗМІ.

"Стаття "У росії є таємний маршрут постачання зброї режиму Асада?", опублікована "Time", не відрізняється ні послідовністю викладу, ні логічністю висновків. Втім, це не дивно: Саймон Шустер відомий як "експерт" по росії. А в сучасній західній пресі це — щось на кшталт совєтологів у двадцятому столітті, тобто, людей, які вміють багатозначно і з "професійним оформленням" озвучувати думку американських правителів про СРСР (сьогодні — про росію).", — йдеться в одній із статей за 2012 рік.

Як відомо, Саймон Шустер народився в москві і понад 15 років працював у росії та Україні. Живе він у Нью-Йорку, але з початком повномасштабного вторгнення багато часу проводить у Києві. При цьому у квітні 2022 року він два тижні перебував на Банковій, де спілкувався із Зеленським та його оточенням.

Відомо, що він планує випустити книгу про українського президента, її вихід заплановано на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого року журнал Time назвав Зеленського та дух України "Людиною року 2022".