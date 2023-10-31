ЗСУ мають успіх на двох ділянках фронту: подробиці та карта

Сили оборони ціною героїчних зусиль відтісняють ворога

Триває 615-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 30 жовтня українські війська просунулися поблизу Бахмута. Також ЗСУ має успіхи на заході Запорізької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні дані, опубліковані 30 жовтня, свідчать, що українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмуту).

Ситуація під Бахмутом на карті deepstate

Водночас, згідно з геолокаційними даними від 29 жовтня, українські сили незначно просунулися на захід від Роботиним на заході Запорізької області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони продовжують наступальні дії під Бахмутом та наступальні операції на Мелітопольському напрямі.

Ситуація в районі Роботиного на карті deepstate

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська "значно посилили своє угруповання" під Бахмутом. Ворог перейшов від оборонних дій до "активніших". При цьому експерти зазначили, що наразі ISW не може перевірити суттєвих змін у складі російських військ під Бахмутом.

Тим часом російські "військори" стверджують, що позиційні бої продовжуються на північний захід від Бахмута біля Берхівки (на північно-західній околиці Бахмута), Васюківки (12 км на північ від Бахмута). Також йдуть бої біля Оріхово-Васильівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Як повідомляв "Телеграф", під час атаки на Авдіївку, яку вперто продовжують російські окупанти, їм вдалося відсунути українських військових із кар’єру біля села Водяне. Проте тактичної цінності він не мав.

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