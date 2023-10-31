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Втрати окупантів на фронті перетнули ювілейний рубіж: Генштаб озвучив гарні цифри

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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На фронті втрати ворога перетнули нову психологічну позначку Новина оновлена 31 жовтня 2023, 08:30
На фронті втрати ворога перетнули нову психологічну позначку. Фото Міноборони РФ

Лише за останню добу загарбники втратили понад 800 осіб

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів перетнула наступний рубіж — 300 тисяч людей. Остання сотня з них була знищена в період із травня до жовтня.

Інформація про це з’явилася у свіжому зведенні Генштабу, опублікованому у вівторок, 31 жовтня. Станом на цей день відомо про 300 810 загарбників, які вирушили з фронту прямо на той світ.

Лише за останню добу росіяни втратили 870 людей на фронті. Крім ліквідації живої сили, українські військові також демонструють блискучий результат у знищенні техніки ворога. Часто, лише за добу бойові втрати противника склали:

  • танки — 21 (загальна кількість за весь час — 5211);
  • бойові броньовані машини/APV ‒ 29 од. (9804 всього);
  • артилерійські системи – 25 од. (Всього 7227);
  • РСЗВ/MLRS – 10 од. (Всього 844);
  • засоби ППО – 3 од. (Всього 562);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 од. (Всього 5440)
  • крилаті ракети — 2 од. (Всього 1546);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 35 од. (Всього 9590_
  • спеціальна техніка – 2 од. (Всього 1016)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року Генштаб вирізняться знищенням з початку повномасштабного вторгнення 50 тисяч російських окупантів. Потім у грудні ця цифра була вже вдвічі більшою — 100 тисяч ліквідованих загарбників. У травні вже було відомо про ліквідацію 200 тисяч окупантів.

Теги:
#Україна #Росіяни #Втрати #Генштаб #Фронт