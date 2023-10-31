Росіяни порадували сюрпризом на Гелловін

В останній день жовтня Генштаб ЗСУ порадував українців інформацією про втрати росіян на фронті — 300 тисяч людей, це новий рубіж. Своєю чергою, в мережі вже активно обговорюють цю новину, веселяться, створюють фотожаби та меми.

Користувачі у захваті від результатів роботи українських воїнів та від того, на скільки менше окупантів стало на нашій землі. "Телеграф" зібрав найкращі реакції та жарти в мережі на честь цієї події.

Примітно, що про нову ювілейну дату стало відомо у найвідоміше у всьому світі найстрашніше свято в році Гелловін (День Усіх Святих). Тому користувачі поєднали дві події, публікуючи відповідні зображення в мережі.

У коментарях українці не втомлюються дякувати нашим захисникам за такі перемоги та їхні величезні старання на фронті. Люди зазначають, що кожен новий такий пройдений рубіж наближає перемогу України у цій страшній війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перші 50 тисяч російських окупантів було ліквідовано у вересні 2022 року. Вже в грудні Генштаб повідомив, що втрати ворога перевищили 100 тисяч людей. У травні 2023 року стало відомо, що загарбники втратили вже 200 тисяч осіб.