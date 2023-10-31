"Це життєво важливо": названо кількість окупантів, яку ЗСУ потрібно ліквідувати щомісяця

Востаннє таку кількість загарбників було знищено у червні, на початку контрнаступу ЗСУ

Українським воїнам щомісяця потрібно ліквідувати по 20 тисяч російських окупантів, щоб змінити баланс між масштабами їхньої мобілізації та компенсацією втрат. Це саме та кількість людей, яку країна-агресор може дозволити собі мобілізувати.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН. За його словами, досягти такого результату вкрай складно.

"У нас зараз активізувались дії на східному фронті. Багато чого залежить від того, наскільки активно ми будемо знищувати ворога. Це легко казати, але важко зробити. Ми просто зобов’язані, нам життєво важливо вийти на необхідні показники по знищенню ворога. Ці показники повинні перевищувати 20 тис. особового складу ворога щомісяця", — сказав він.

Олександр Коваленко підкреслив, що 20 тисяч — це та кількість окупантів, мобілізацію яких рф може дозволити собі. Тому таку ж кількість або більше потрібно ліквідувати, щоб порушити їх баланс.

"Якщо втрати окупантів в Україні щомісяця перевищуватимуть 20 тисяч, то ми значно змінимо баланс між масштабами їхньої мобілізації та компенсацією втрат. Цей показник впливатиме на багато інших факторів", — уточнив він.

Також експерт додав, що востаннє понад 20 тисяч людей було знищено у червні, на початку контрнаступу ЗСУ. Після цього показники пішли на спад, тому що бойові дії увійшли до позиційної оборони. Наразі загарбники пішли у наступ, і ситуація зміниться — вони почнуть втрачати набагато більше живої сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 жовтня Генштаб прозвітував про нове досягнення — з початку повномасштабної війни на фронті було знищено 300 тисяч російських окупантів. У мережі вже встигли відреагувати на цю подію, опублікувавши безліч жартів, мемів та постів із вдячністю ЗСУ.