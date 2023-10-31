Батальйон окупантів з Чувашії прибув до України, але зустрівся з HIMARS: що було далі - відео

Від ворожої техніки залишилися лише вугілля

Втрати росіян з початку повномасштабної війни в Україні становлять уже 300 тисяч осіб. І вони продовжують рости колосальними темпами. Так, наприклад, удар HIMARS за один раз відправив на той світ цілу гору загарбників із Чувашії.

Про це повідомив український блогер Денис Казанський. Його слова було підкріплено відповідними відео.

Так, на першому відео з цієї історії зафільмовано момент "до". На ньому видно, як російські окупанти, стоячи на вокзалі, кричать "слава ВДВ" і, мабуть, чекають відправки на війну в Україну. За даними Казанського, на ньому зображені росіяни з Чувашії.

А ось на другому відео вже знято момент "після". Журналіст, посилаючись на інформацію в чуваських Telegram-каналах, пише, що один із чуваських батальйонів під назвою "Атал" потрапив під роздачу HIMARS в Україні і був практично повністю знищений.

"Рахунок загиблих та поранених перевищує сотню", — говорить Казанський.

На кадрах з місця подій можна побачити все, що залишилося від однієї з колон противника — практично нічого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що втрати росіян у техніці в рази більші, ніж у ЗСУ, але не в усьому.