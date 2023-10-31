Морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation

Передані морпіхам плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині

Морські піхотинці Збройних сил України отримали п’ять надувних моторних човнів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині в складі батальйону розвідки морської піхоти та були використані в рятувальній операції по евакуації поранених бійців.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.