Росіяни прагнуть захопити важливий логістичний центр: у ЗСУ назвали один із "найгарячіших" напрямків

Стратегічних успіхів окупанти не досягли

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп’янському напрямі, який залишається одним із найнапруженіших на фронті, але без особливого успіху.

Як розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час брифінгу в "Укрінформі", українські підрозділи там продовжують тримати оборону і не дають ворогові досягти стратегічного успіху.

"Безумовно, бачимо, що цей напрямок один із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті повторно окупувати Куп’янськ, це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання провізії, боєприпасів", — сказав він.

Водночас він повідомив, що українські воїни стійко тримають оборону і за минулу добу знищили там 112 окупантів та 28 одиниць техніки, серед яких 5 танків та 4 бойові машини.

"Ситуація загалом на лінії фронту загострилася з початку місяця. На Куп’янському напрямку ми спостерігали за ворогом, бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили та ресурси. Ми також готувалися, зміцнювалися, підтягували резерви", — додав Фітьо.

Куп’янськ на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 жовтня Генштаб прозвітував про нове досягнення — з початку повномасштабної війни на фронті було знищено 300 тисяч російських окупантів. У мережі вже встигли відреагувати на цю подію, опублікувавши безліч жартів, мемів та постів із вдячністю ЗСУ.