Війна — день 616: ЗСУ мають успіхи на півдні, а окупанти посилюють тиск на сході

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне російське вторгнення продовжується, а активні бойові дії не вщухають по всій лінії фронту. Українські військові демонструють успіхи під Бахмутом, а також у Запорізькій області, тоді як окупанти намагаються пробити оборону ЗСУ на напрямі Куп’янська та Авдіївки. Крім того, не припиняються і масовані обстріли із застосуванням БПЛА і ракет, через що вибухи чують у різних областях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти продовжують велику атаку дронами, а моніторингові групи повідомляють мінімум про 4 групи. Особливо обережними радять бути мешканцям Старокостянтинівки та Кременчука.

Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 613: росіяни зазнають серйозних втрат у Авдіївки, але продовжують атаки

Інформацію за 30 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 614: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ, зазнаючи колосальних втрат

З даними за 31 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 615: росіяни не припиняють штурми в районі Авдіївки, ситуація залишається важкою