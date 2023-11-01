Небезпечно для країни: у Раді назвали три нюанси, які роблять вибори під час війни нереальними

Деякі західні партнери у цьому питанні тиснуть на Україну

В Україні та за її межами йдуть дискусії щодо проведення виборів в умовах війни у 2024 році. Водночас є ризик, що росія може скористатись цією ситуацією через своїх агентів впливу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, в рамках чинного законодавства провести легітимні вибори неможливо.

"У "Дії" поки теж не варіант, про це говорить і віцепрем’єр Федоров. Є велике питання щодо військових на фронті — вони не висуваються, вони не зможуть проголосувати. Але є певний тиск з боку певної частини наших західних партнерів. Що говорять під куполом Ради про це? Які процедури розглядаються? Тобто, можливо, будуть тільки президентські вибори. Чи, можливо, буде блокова система. Тому що я чув про різні сценарії", — заявив нардеп.

Крім того, на думку Нагорняка, сьогодні обговорювати вибори без військових точно неправильно. "Як це зробити фізично на лінії фронту, яка в нас величезна? Це складне питання. Вони мають скласти зброю і їхати на виборчі дільниці? А хто гарантуватиме безпеку і військових, і працівників, які будуть працювати на виборчих дільницях?" — підкреслив він.

Також він зазначив, що частина військових планує брати участь у виборах як кандидати. "І виходить, що вони мають проводити виборчу кампанію. Вони теж мають скласти зброю, їхати, проводити виборчу кампанію", — заявив нардеп.

"Третє питання, найнебезпечніше для нашої країни. Вибори – це завжди бруд, це завжди перегони. І в перегонах залучаються різні технології. І "чорні", і "білі". Зараз, якщо почнуться різні інформаційні кампанії, я більше ніж впевнений, що росія намагатиметься використовувати ситуацію через своїх агентів впливу, яких ще немало в Україні. Чим це може все завершитися – невідомо. Та й чи зможуть у виборах взяти участь всі охочі кандидати, теж питання", — підсумував Нагорняк.

Повний текст інтерв’ю читайте в матеріалі "Телеграфа": "Кіоски чи кав'ярні економіку не піднімуть", — нардеп про тиск на бізнес, податки та вибори.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в українському законодавстві є певні проблеми щодо можливості чи неможливість проведення виборів під час війни. Наразі керівництво держави обговорює ці питання.