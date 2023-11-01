"Не на часі, але..." У Раді пояснили перекладання бруківки в містах під час війни

Гроші звалилися на місцеві бюджети надто раптово, каже нардеп

Десятки міст України охопили акції протесту у зв’язку з тим, що влада витрачає бюджетні кошти на благоустрій, а не на допомогу військовим, яка є більш актуальною у воєнний час.

Однак насправді часто просто немає готових ідей і проєктів, куди краще направити гроші. Про це в інтерв’ю для "Телеграфу" розповів народний депутат Сергій Нагорняк, який також є членом парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, багато громад інституційно слабкі і не мають якісних проєктів, як використати гроші, щоб вони могли далі працювати і створити робочі місця, наприклад, створити підприємство з виробництва дронів або захисних споруд.

"Гроші в громаду прийшли швидко і в середині року. Тому в них одразу з’явилися ідеї, які лежали на столі, що насамперед можна зробити. Нічого більшого, окрім перекладання плиток або завершення будівництва якихось стадіонів на місцях, вони не придумали, на жаль. Зрозуміло, що це збурило суспільство. Для людей, які складають останні копійки на армію, це все не на часі. Ми теж розуміємо, що пафосне весілля експрацівниці ДБР не на часі. Так само як плитки та дитячі майданчики", — підкреслив Нагорняк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Раді розглядали законопроєкт про перенаправлення податку на доходи фізосіб від військових з місцевих бюджетів до державного, проте голосування провалили.