ЗСУ потрібна ваша допомога: бійці відомого батальйону збирають на дрон на Луганщину

Без безпілотників зараз ніяк не обійтися на війні

Бійці сотні "Білі Демоні" батальйону "Карпатська Січ" мають потребу в дроні з тепловізором для проведення бойових дій у Луганській області.

Для покупки DJI Mavik 3 з тепловізором необхідно 215 тисяч гривень, і на момент публікації вже вдалось зібрати майже 40 тисяч.

Приєднатися до збору та прискорити передачу такого необхідного дрона бійцям можна за допомогою донату на банку monobank за цим посиланням — https://send.monobank.ua/jar/4w3agE6DGr

Крім того, можна переказати гроші і безпосередньо на картку за номером — 5375 4112 0935 1225

Пам’ятаєте, — кожен донат наближає перемогу, і навіть найменша сума важлива.

Бійці сотні "Білі Демоні" батальйону "Карпатська Січ"

Довідка. 49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська Січ" імені Олега Куцина був створений у 2014 році, брав участь у боях за Піски, Водяне, Опитне, проте був розформований у 2016 році. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну підрозділ створили наново, і він брав участь у боях в Ірпені, під Броварами та в інших локаціях під Києвом, після чого був передислокований під Ізюм. Підрозділ названо на честь організації народної оборони "Карпатська Січ", яка існувала на Закарпатті у 1930-х.