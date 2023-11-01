У Криму тривога: у росіян паніка, а путінський міст уже димить. Що відбувається (відео)

Ракети вже вилетіли

Ранок 1 листопада у Криму видався неспокійним. Місцева "влада" оголосила повітряну тривогу, а моніторингові паблики повідомляють про пуски ракет у бік окупованого півострова.

За даними кримських Telegram-каналів, по цілям на півострові нібито запустили крилаті ракети Storm Shadow. Їхні прольоти були зафіксовані в районі кількох населених пунктів. У росіян у мережі почалася непідробна паніка.

Псевдогубернатор Севастополя розводжаїв попередив місцевих мешканців про повітряну тривогу та повідомив, що в районі Севастопольської бухти росіяни організували димову завісу.

Його слова підтверджують відео із місця подій. Рух транспорту мостом тимчасово перекрито

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями у Криму було знищено позицію російської ППО. Внаслідок атаки техніку було знищено російську військову техніку, а самі окупанти отримали поранення. Цю інформацію вже підтвердили у ЗСУ. Подробиці про удар можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, що вночі у Донецьку пролунали потужні вибухи.