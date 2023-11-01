"Нічого надприродного": журналіст порахував, скільки ракет у рф для спроб влаштувати блекаут

У 2022 році російські атаки на інфраструктуру почалися 10 жовтня

У жовтні росія не здійснила жодної масованої ракетної атаки на Україну. Журналіст Роман Шрайк підбив підсумки обстрілів за минулий рік та на їх підставі дав прогноз на листопад і зиму.

Про це Роман Шрайк написав у своєму Telegram-каналі. Він підрахував атаки росії з кількістю ракет понад 10.

По місяцях:

жовтень (2022) — 191 ракета

листопад — 183

грудень — 236

січень (2023) — 94 (72)

лютий — 111 (95)

березень — 78 (48)

квітень — 27 (23)

травень — 205 (154)

червень — 213 (160)

липень — 159 (89)

серпень — 131 (110)

вересень — 117 (92)

жовтень — 53 (0)

Роман Шрайк уточнив, що у дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять. Він зазначив, що попри те, що у жовтні не було великих атак, майже щодня були дрібні, по 1-3 ракети.

"Канал Повітряних сил справно повідомляв про тривоги, але далеко не завжди давав зведення із зазначенням кількості та виду ракет, тільки якщо це були комбіновані атаки за участю Шахедів. Тому доводилося брати дані у місцевих адміністрацій та моніторингових каналів. До речі, майже всі "жовтневі" ракети у статистиці — це Х-59, балістичні та крилаті Іскандери", — пише Шрайк, додаючи, що в жовтні не було жодного пуску ракет Х-101/555 і "Калібр".

Журналіст пише, що в попередні місяці накопичення цих ракет рф не відзначалося — росія запускала приблизно таку ж кількість, що здатна виробляти (90-100 на місяць). Проте у жовтні накопичення, вочевидь, проводилося.

"Тобто теоретично в листопаді рф може атакувати не сотнею ракет, а двома сотнями, а потім все одно скотитися до режиму "до ста на місяць". Ну або розмазати накопичену сотню по кількох місяцях", — прогнозує Роман Шрайк.

Він нагадав, що у 2022 році російські атаки інфраструктури почалися 10 жовтня, а пік припав на грудень. У ті місяці випускалося близько 200 ракет.

"Трохи менші кількості були в травні-червні 2023 року. Тож чогось надприродного ми не побачимо. Щоправда, цього року у рф більше Шахедів, але й ми з ними справляємося краще, ніж рік тому", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук розповів "Телеграфу", що росіяни активно накопичують ракети, якими знову намагатимуться занурити Україну в блекаут. Якщо їм це не вдасться, навесні для ЗСУ відкриються чудові перспективи.