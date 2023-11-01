Демобілізація під час війни: у Зеленського пояснили, чого чекати військовим

Багато воїнів перебувають на фронті без перерви та відпочинку

В українських містах родичі та близькі воїнів Збройних сил України провели мітинги, на яких вимагали від вищого військово-політичного керівництва держави демобілізації для військовослужбовців, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронять нашу країну. Проблема полягає у тому, що закони України не передбачають підстав для демобілізації або звільнення у запас військових під час дії режиму воєнного стану.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський. За його словами, в уряді ведуться дискусії щодо зміни цих норм.

"Жодних юридичних підстав і механізмів для демобілізаційних заходів в Україні нема. Це стосується як військовослужбовців, що були мобілізовані під час війни, так і тих, хто станом на 24 лютого 2022 року вже проходив службу в регулярних військах і чий строк служби вже добіг кінця. Ми працюємо над цим питанням, але на даний момент я не можу сказати, що в нас вже є напрацьована модель", — сказав нардеп.

Веніславський підкреслив, що складність впровадження цих змін полягає у тому, що в умовах повномасштабної війни замінити майже мільйон досвідчених військовослужбовців на позиціях мобілізованими бійцями вкрай важко. Він зазначив, що на даному етапі війни питання досвіду участі в бойових діях та відповідних навичок є основоположним.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграфа": "Демобілізація під час війни — місія нездійсненна? Чому держава не може дозволити військовим відпочинок і як це змінити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин можлива демобілізація під час війни. Є кілька випадків, коли військовий може повернутись до громадянського життя.