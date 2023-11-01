Олег Ляшко з охоронцем виспівував російські пісні у караоке. А потім "пояснився" "Телеграфу"

Пісні Ляшко співав у військовій формі

Екснардеп та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який прийняв військову присягу під час повномасштабного вторгнення, потрапив у скандал. Одіозний політик, який нібито ще з минулого мав воювати на фронті, засвітився в караоке, де співав російські пісні.

Відповідне відео увечері 31 жовтня наробило шуму у мережі. На опублікованих кадрах можна побачити як український "радикал", разом зі своїм охоронцем Євгеном Стипанюком вигукують слова пісні російського співака Євгена Білоусова — "Девчьонка-девчьоночка". Примітно, що це вони робили одягненими в українську військову форму.

Стипанюк, до речі, теж у цей час має воювати на фронті, але в мережі подейкують, що насправді він нібито живе у Києві і в цей час отримує по сто тисяч гривень на місяць в якості "бойових".

Чутки про це поширила його колишня дружина — снайперша ЗСУ Євгенія Емеральд, яка на додаток до цього говорила, що піддавалася погрозам з боку Стипанюка.

Так ось, "Телеграф" зв’язався з Олегом Ляшко з приводу цього відео і попросив екснардепа прокоментувати його. Але "радикал", що оскандалився, навідріз відмовився відповідати на запитання, а, за його словами, зараз у країні є питання важливіші.

"Ви справді вважаєте, що є якісь важливіші питання, ніж Перемога України? Як солдат ЗСУ саме цьому я присвячую весь свій час. Усе інше — другорядне і не варте уваги. Бажаю вам здоров‘я і робіть все, що можете для нашої Перемоги, не відволікаючись на дріб‘язок", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євген Стипанюк розлучився зі своєю коханою Євгенією Емеральд. Раніше пара зачарувала українців своєю романтичною історією кохання: минулого року у День захисників та захисниць Емеральд вийшла заміж на передовій, урочисту подію провели у Харківській області. А в середині квітня Євгенія народила дівчинку, яку назвала Афіною. Однак зараз красуня-снайперка більше не у стосунках. Детальніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.