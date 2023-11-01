Кабмін невдовзі остаточно поверне постачальникам ЗСУ право на прибуток, - Міноборони

Найближчими днями проєкт постанови передадуть на розгляд уряду.

На одному з найближчих засідань уряд має розглянути постанову, яка остаточно поверне постачальникам Збройних Сил України право на прибуток у ціні на продукцію військового призначення за весь період дії воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що підготували проєкт постанови Кабміну, який підтверджує право українських виробників на прибуток.

"Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК — це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак — у наближення перемоги", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони додали, що в розробці документу брали участь представники сектору ВПК, в тому числі ключові Асоціації, що об’єднують виробників військової продукції та тилових постачальників.

Найближчими днями проєкт постанови передадуть на розгляд уряду.

"Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI) зазначила, що під час наради заступник міністра оборони Юрій Джигир представив текст проєкту постанови Міністерства оборони, яка "має врегулювати всі суперечливі питання з українськими оборонними підприємствами та остаточно розв'язати проблеми в оборонно-промисловому комплексі, які виникли через неправомірні висновки Державної аудиторської служби (ДАСУ), згідно з якими весь прибуток постачальників Міноборони було розцінено як "збитки держави".

Керівник Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський зазначив, що на ринку оборонних закупівель склалася величезна проблема, яка могла довести до банкрутства і виробників зброї, і всі підприємства легкої промисловості, які працювали з МО.

"Ми всі, хто шиє в Україні, постачаємо продукцію набагато дешевше, ніж турецькі та китайські виробники, сплачуємо тут зарплати та податки, вітаємо кроки, які допомагають розв'язати нарешті цю проблему, що поставила під загрозу існування цілих галузей", — пояснив він.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив: "За перші два тижні повномасштабної війни колектив нашої компанії зробив надзусилля задля забезпечення Збройних Сил технікою та боєприпасами. Протягом цих двох років ми продовжуємо працювати на межі можливостей. І нарешті від Міністерства оборони та міністра Рустема Умєрова бачимо зворотний зв'язок, який свідчить, що українські виробники потрібні українській державі".

Очільник Всеукраїнського об'єднання федерації роботодавців машинобудівної промисловості Віталій Немілостівий наголосив, що український ОПК має потужний потенціал.

"Якщо Міноборони продовжить відкрито комунікувати та співпрацювати з реальним сектором та виробниками, ми маємо всі шанси отримати ті самі результати, які ми маємо, наприклад, з високоточними протитанковими засобами ураження — "Стугною", "Корсаром, по інших типах озброєння", — додав він.

"Текст постанови погоджений із представниками асоціації, ми бачимо реальне бажання з боку Міноборони розв'язати цю проблему", — зазначив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Максим Полив’яний.

Заступник голови NAUDI Сергій Висоцький заявив, що позиція нового керівництва Міноборони дозволяє сподіватись, що Україна зможе суттєво наростити власне виробництво і зосередитись на потребах фронту, не відволікаючись на безпідставні перевірки ДАСУ: "Відбулась конструктивна дискусія, під час якої були з'ясовані всі суперечливі питання та погоджено консолідований текст. І ця постанова, і підхід Міністерства оборони дає надію, що українські виробники зможуть працювати та зосередити ресурси на створенні нових робочих місць, а головне – на постачанні вкрай необхідної на фронті зброї".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

При цьому 21 вересня Верховна Рада прийняла постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони — в тому числі критично важливої для фронту зброї — розцінюється як "збитки держави".

Також висновки ДАСУ оскаржує в суді Міністерство оборони. А Мінекономіки випустило роз’яснення про те, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі й отримували прибуток законно.

27 жовтня Держаудитслужба погодилася, що прибуток для підприємств ВПК слід повернути в склад ціни.