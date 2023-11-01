Відспівали у дворі: на Буковині священик УПЦ МП не впустив у храм труну з тілом українського захисника (відео)

Священик не визнає рф агресором

На Буковині вибухнув скандал із УПЦ МП просто на похороні загиблого захисника. Місцевий батюшка відмовився заносити труну з нею до церкви.

Про це розповів священик ПЦУ Роман Грищук. За його словами, інцидент стався 31 жовтня у селі Шебутинці Сокирянської громади Дністровського району. Там у цей день проходив похорон бійця ЗСУ Анатолія Харабари. Родичі загиблого домовилися, що храм у селі Шебутинці відкриють для того, щоби провести молебень за загиблим бійцем. Панахиду мали служити військові капелани ВТО. Проте священик православної церкви Московського патріархату не дозволив заносити труну до церкви та проводити там службу.

Священик заявив, що перед покійним бійцем ЗСУ "не потрібно відчиняти царську браму, бо його можуть і відспівати на вулиці перед сільським клубом".

"Зі священником було узгоджено, що ПЦУ буде відспівувати у храмі. Але він не захотів відчинити навіть двері, вважаючи цього воїна недостойним того, щоб під час молитви за бійця були відкриті двері до вівтаря, що на Буковині робиться для кожного покійника, якого відспівують у храмі! Мотивував він це тим, що, на його думку, ми цього Героя можемо поховати навіть під клубом", – Грищук.

Після розмови з представником УПЦ МП, капелани все ж таки провели молебень за загиблим бійцем, але на вулиці біля храму. Священик ПЦУ стверджує, що отець з УПЦ МП ніколи не визнавав росію як агресора. Війну в Україні називав "громадянською", "міжусобною бранню". Себе ж і своїх парафіян священнослужитель називав не українцями, а слов’янами, а тому Службу Божу він має служити не українською мовою, а слов’янською.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подібний випадок на Буковині стався ще навесні 2023 року.