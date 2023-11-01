Бійцям на передовій потрібен відпочинок, але змінити їх нема кому: військовий експерт запропонував вихід

Військове керівництво не ризикує відпускати цінні кадри з армії

В українському інформаційному просторі все частіше з’являються повідомлення про те, що мобілізаційні процеси з кожним днем ідуть все важче, хоча ТЦК і СП регулярно звітують, що процес набору нових людей йде згідно з планом. Причина такої розбіжності може бути в тому, що на фронті потрібні саме досвідчені військові, а ті, хто там уже воює, потребують відпочинку.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" військовий експерт Іван Ступка, замінити військових на фронті все ще немає ким. Оскільки у світі та в українському суспільстві покладають великі надії на контрнаступ, то військове керівництво зазнає тиску і не ризикує відпускати на ротацію цінні кадри.

"Людей не вистачає, це факт. Усі ми розуміємо, що великі втрати зазнає не лише ворог, а й ми самі. Доводиться мобілізувати навіть тих, хто не має потужної мотивації та ідеального здоров’я. Це реалії великої війни, на жаль", — сказав. він.

При цьому він додав, що ті бійці, які перебувають на передовій 20 місяців поспіль, втрачають ефективність через втому та емоційне виснаження. Щоб вирішити цю проблему, експерт запропонував продовжувати відпустки для військовослужбовців, допоки питання демобілізації не буде вирішено.

"Гнучкіший підхід до ротаційних процесів дозволив би бійцям відпочити, а командирам — бути спокійними, що кадр не втрачений і скоро повернеться на свою позицію", — каже Ступка.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Демобілізація під час війни – місія нездійсненна? Чому держава не може дозволити військовим відпочинок і як це змінити

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин можлива демобілізація під час війни. Є кілька випадків, коли військовий може повернутись до громадянського життя.