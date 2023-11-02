Війна — день 617: ЗСУ тиснуть на двох напрямках, а окупанти посилюють обстріли

Оперативно про головне за добу

В Україні триває повномасштабна війна, а активні бойові дії проходять по всій лінії зіткнення, хоча їхній характер дедалі сильніше зводиться до позиційного протистояння. Попри це ЗСУ не припиняють чинити тиск на противника в районі Бахмута та в Запорізькій області, тоді як окупаційні війська робили спроби атакувати на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Тим часом із приходом холодів дедалі частішими стають обстріли з боку росіян, а тому влада України закликає мешканців прифронтових областей бути особливо обережними.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна отримала від Франції нову партію із 40 бронемашин AMX-10RC, які ще називають колісними танками.

Інформацію за 30 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 614: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ, зазнаючи колосальних втрат

З даними за 31 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 615: росіяни не припиняють штурми в районі Авдіївки, ситуація залишається важкою

Про те, що відбувалося 1 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 616: ЗСУ мають успіхи на півдні, а окупанти посилюють тиск на сході