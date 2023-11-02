Ворог активно тисне на двох напрямках: що відбувається на фронті 2 листопада (карта)

Наші захисники завдають окупантам шкоди в живій силі та техніці

Триває 617-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Бахмутському та Мар’їнському напрямах.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші воїни завдають окупантам шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районі населених пунктів Сіньківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Там наші захисники відбили 10 атак противника.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачене становище біля Хромова, Кліщіївки та Андріївки, успіху не мали. Тут наші захисники відбили 15 атак ворога.

Крім того, загарбники вели безуспішні штурмові дії у районі Південної Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації продовжує намагатися оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника у районах населених пунктів Північне та Першотравневе Донецької області. Там наші воїни відбили 7 атак ворога.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку ворог активно, але безрезультатно штурмував у районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

Ситуація на Мар'їнському напрямку на карті deepstate

Нагадаємо, 1 листопада видання The Economist опублікувало велику статтю авторства головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, чому війна перейшла у стан позиційної та про те, як вивести її з цього положення. "Телеграф" пропонує читачам ознайомитись з її перекладом.