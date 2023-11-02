Від подорожчання електроенергії для бізнесу програє споживач — голова Укрхарчопрому

Виробники харчової продукції у разі подорожчання електроенергії будуть змушені закласти додаткові витрати у ціни на свої товари. Таким чином, заплатять за нові тарифи споживачі. Про це заявив голова Союзу виробників харчової промисловості України (Укрхарчопром) Родіон Рибчинський, коментуючи намір НКРЕКП підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

"Будь-яке підвищення цін на електроенергію знайде відображення в кінцевій вартості продукції й програє від того споживач. Вітчизняний виробник втрачатиме конкурентні переваги на власному ринку перед імпортером. Тож перш ніж підвищувати прайс-кепи, регуляторам варто прорахувати втрати для економіки. Треба зважити, що важливіше — наситити виробників електроенергії додатковим кешем чи приборкати інфляцію на ринку харчових продуктів, знявши ризики продовольчої безпеки", — відзначив голова Укрхарчопрому.

Раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" в середньому на 4-23%.

Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.