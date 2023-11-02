"Гарного прориву не буде": Залужний пояснив, як вийти з глухого кута на фронті

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Зараз жодна із сторін не може просуватися, оскільки однаково технологічно оснащена. Це нагадує події Першої світової війни.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю журналу The Economist. За його словами, за п’ять місяців контрнаступу Україна змогла просунутися лише на 17 км. У свою чергу рф дев’ять місяців воювала навколо Бахмута, щоб "взяти місто розміром 6 на 6 км".

"Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут... Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде", — сказав він.

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