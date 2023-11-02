Другий Бахмут? Що насправді відбувається під Куп'янськом і чому окупанти стирають місто з лиця землі

"Телеграф" дізнався деякі подробиці нової тактики росіян на Харківщині

На Куп'янському напрямку в Харківській області росіяни продовжують відчайдушні спроби прориву та захоплення міста. Для цього окупанти змінили тактику і посилили обстріли Куп'янська з усіх видів озброєння. Про це "Телеграфу" розповіли одразу кілька проінформованих джерел в ЗСУ, які добре обізнані з поточною ситуацією на тій ділянці фронту.

— У лісах поруч із Куп'янськом — пекло, окупанти тиснуть дуже сильно. Саме місто розташоване на висоті, тому в лобових атаках захопити його росіянам буде важко, але перетворити на другий Бахмут (тобто завдавати по ньому масовані ракетно-бомбові удари. — Ред.) можуть. Зараз там реальне пекло, — розповів співрозмовник видання.

Ситуація під Куп'янськом

Інше обізнане джерело в Збройних силах України теж підтвердило "Телеграфу" цю інформацію.

— Біля Куп'янська ситуація складна. Орки лізуть, як навіжені… Місто не захоплять, але стерти з лиця землі, як Бахмут, вони можуть. Тактика росіян зрозуміла і очевидна — вони не можуть просунутися і просто знищують місто, — підтверджує старший офіцер ЗСУ.

Своєю чергою, як розповіло "Телеграфу" джерело в Міноборони, ситуація поблизу Куп'янська справді непроста, "але контрольована, а ЗСУ та спецпідрозділи повідтискали ворога на тому напрямку з багатьох позицій".

— Дійсно, ворог намагається тиснути, однак зараз ситуація там краща, аніж під Авдіївкою. Але в цілому такі речі має офіційно коментувати Генштаб ЗСУ або Міноборони, — зазначають в МО.

За офіційним зведенням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби Куп'янськ зазнав авіаційних ударів, а "в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області… На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів".

Більш докладно пресслужби Міноборони та ГШ ЗСУ офіційно ситуацію в районі Куп'янська поки не коментують.

Як повідомлялось, у районі Бахмута російські військові перейшли до активних бойових дій. Вони суттєво посилили своє угрупування й намагаються зупинити просування ЗСУ. Раніше ж своїми діями із захоплення міста окупанти фактично зруйнували його ущент.

Також "Телеграф" писав, що після майже тижневого штурму Авдіївки під Донецьком, який розпочався 10 жовтня, росіяни різко зменшили темпи свого наступу.