Повістка вважається законно врученою лише за однієї умови: роз’яснення юриста

"Запрошення до військкомату" можуть видати в будь-якому місці

Найближчими днями президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради закони про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. Повістку можуть отримати чоловіки віком 18-60 років, проте вона вважається врученою законно тільки за дотримання певних умов.

Найголовніше — повістка має бути вручена особисто військовозобов’язаному і він має поставити підпис про її отримання. Таке роз’яснення у коментарі "РБК-Україна" надала юрист практики військового права Тетяна Козян.

Що має містити повістка за новим порядком військового обліку:

назву "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер та дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час та адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якого видала повістку.

Повістку можуть видати практично скрізь і це вважатиметься законним врученням. Чинним законодавством не визначено місце, де має бути вручено повістку. Чи важливо отримав чоловік її особисто.

"Судова практика йде таким шляхом, що належно врученим вважається лише та повістка, яку вручено особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання... Тому у разі, коли про отримання повістки розписалися дружина, батьки чи сусіди, повістка вручена неправильно. Саме тому, якщо повістка була видана не особисто і на ній немає підпису, одержувач може не з’являтися у військкомат", – наголосила юрист.

Раніше "Телеграф" розповідав, які повістки можуть отримати військовозобов’язані у листопаді. Існує кілька видів.