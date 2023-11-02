Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" про основне послання, яке несе колонка Залужного у The Economist

Колонка Залужного — це послання та попередження всім.

1. Заходу, який критично зволікає з постачанням зброї.

2. Нам, бо дехто забув, що йде війна та почав витрачати гроші на футбольні поля, де ніколи не було футболу та льодові палаци, де ніколи не було хокею. А потрібні винаходи та технологічні рішення для прориву оборони ворога.

Хочу нагадати, що Перша світова війна — це війна економік. Кайзерівська Німеччина мала технології, але програла через економічне виснаження. Причому програла, воюючи на чужій території.

А ми й близько не кайзерівська Німеччина у Першій світовій, та ще й на власній території воюємо.

Текст Залужного — це про потреби війська та про концентрацію зусиль, які необхідні для задоволення цих потреб.

Вибори, барабани в бомбосховищах в перелік цих потреб точно не входять.

Джерело: Facebook Дениса Поповича