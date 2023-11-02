Війна — спільна справа, тому служити повинні всі — Юрій Гудименко

Ініціативи щодо демобілізації за гроші стануть справжньою катастрофою для майбутнього України, адже заохочуватимуть розкол в суспільстві між заможними та бідними.

Такою думкою поділився військовослужбовець ЗСУ і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Україна — країна можливостей, тому прийняти можна будь-який закон, навіть той, що скасовує закони фізики. Але, з точки зору логіки, мобілізація за кошти — це найгірше рішення. Спроби прийняття аналогічних законів неодноразово демонстрували свою згубну здатність. Після початку серйозного обговорення можливості "відкупитися" від мобілізації, війна автоматично переходить в статус "війни для бідних": бідні воюють, а багаті купують собі індульгенцію не робити цього. Це відкликає абсолютне відторгнення від самої ідеї війни", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, у випадку запровадження демобілізації за кошти, ситуація переходить із статусу справедливої війни за звільнення своїх територій у війну для двох абсолютно різних класів населення, що посилює розкол суспільства.

"Це катастрофа без варіантів. Я за те, щоб говорити і підтверджувати, що війна — це спільна справа. Що на території, яку ми маємо звільнити, живуть і бідні, і заможні, і середній клас. Навпаки, ми маємо продовжувати мобілізацію серед усіх верств населення. Служити мають всі, воювати мають всі", — підсумував Гудименко.