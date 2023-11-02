Його тіло знайшли через рік у день смерті: в Одесі попрощалися з українським воїном (фото)

Родина загиблого довго чекала на процедуру ДНК

В Одесі провели в останню путь бійця ССО "Азов" Андрія "Груню" Грушецького, тіло якого намагалися повернути цілий рік. Захиснику було лише 30 років.

Хлопець загинув під час виконання бойового завдання у лісосмузі на Запорізькому напрямку, натрапивши на ворожу засідку. Тіло воїна було виявлено за рік у день його загибелі – 18 червня. Про це повідомляє Українська служба інформації.

Фото — Перший міський. Одеса

"Мій син був сапером, тому і завжди був у перших рядах при штурмах. Так відбувалося й цього разу. Рік намагалися повернути його. І символічно – рівно через рік нам це вдалося. Довго чекали на процедуру ДНК, і ось нарешті з’явилася можливість спокійно його поховати” – розповідає мати героя.

Андрій Грушецький у перший день повномасштабного вторгнення вступив до ТРО, і за три тижні перевівся до Києва. Там він служив у ССО "Азов". Як зазначає мати загиблого, 18 червня минулого року підрозділ Андрія йшов на штурм і бійці натрапили на ворожу засідку. Її син йшов у групі перший і потрапив під обстріл. Його побратими встигли врятуватися. Тіло Андрія не могли забрати з поля бою рік.

"Початок повномасштабної війни ми зустріли разом і ні хвилини не розмірковували, що робити далі. Перші три тижні ми служили в Одесі, а коли зрозуміли, що для нашого міста загрози немає, попрямували до Києва і там вступили до лав ССО "Азов". Зараз це третя окрема штурмова бригада. Груня загинув, коли йшов першим номером штурмової групи, як стрілець-сапер. Він розумів усі ризики, але не мав страху. Я візуально бачив, як Андрій потрапив під ворожий обстріл. Та тоді ми не змогли забрати його з поля бою", – розповів побратим воїна Владислав Скоробогач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родина загиблого юного воїна просить Володимира Зеленського надати посмертне звання Героя України Богдану Хмелюку.