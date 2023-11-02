Наступ не пройде: ЗСУ показали гарячі відео боїв під Авдіївкою та Вугледаром

Ворог намагався наступати колонами бронетехніки

Російські окупанти продовжують на різних напрямках спроби штурмувати українські позиції. Зокрема, з 10 жовтня триває наступ ворога в районі Авдіївки, але українські військові продовжують героїчно чинити опір.

У четвер, 2 жовтня, бійці 47-мої окремої механізованої бригади "Магура" опублікували відео, де вони разом з іншими підрозділами дають відсіч численним штурмовим групам противника на Авдіївському напрямку. Українські військові зазначають, що окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто.

На кадрах можна побачити, як бійці ЗСУ знищують бронетехніку, яку противник кинув на штурм. "Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат", — підкреслили у бригаді.

Також вражаючі кадри знищення колони російської бронетехніки оприлюднив активіст Сергій Стерненко. За його інформацією, це відео було зняте під Вугледаром.

Окупанти намагались вести наступ у населеному пункті, але бійці 72-ї окремої механізованої бригади розбили їх колону за допомогою ПТРК, артилерії та дронів. Також ворожа техніка підривалась на мінних загородженнях.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подвиг 6-і роти 2-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Збройних сил України під час штурму росіянами Авдіївки 10-13 жовтня. Українські військові протримались у напівоточенні три доби.