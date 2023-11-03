Терор "шахедами" тривав до ранку: що відомо про масовану атаку на Україну - оновлено (фото)

Про постраждалих поки не повідомляється

У ніч на 3 листопада Україна зазнала масованої атаки "шахедами" і не лише з боку окупантів. Вибухи чули у низці регіонів.

"Телеграф" зібрав усю інформацію про нічний удар по нашій країні. На жаль, є влучення та руйнування.

Перші партії ударних дронів ворог запустив ще ввечері 2 листопада, після чого поступово тривога розросталася країною в міру просування "шахедів". Вже вночі було запущено додаткові партії безпілотників. Відбій тривоги було оголошено після 5:00 ранку.

Оновлено. У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками "Shahed-136/131", які запускали з півночі та півдня. Також було застосовано керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету", — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Харківська область

За даними Національної поліції, передмістя Харкова атакували щонайменше 10 російських безпілотників, які вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Внаслідок попадання безпілотників горіли гаражі, палали автомобілі. Пошкоджено господарські споруди. Також було потрапляння до навчального закладу. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Внаслідок удару пошкодження отримали житловий будинок, СТО, адмінбудівлю. Усі пожежі локалізовані", — йдеться у повідомленні.

Львівська область

Про вибухи на Львівщині в районі о 2:00 ночі повідомив голова місцевої ОВ Максим Козицький. Перед цим у регіоні було оголошено загрозу атаки "шахедами".

Згодом пролунали повторні вибухи, пабліки писали, що голосно було в Яворівському районі.

Тривога в регіоні тривала до 5:20, офіційних коментарів про можливі руйнування поки що немає.

Херсонська область

Окупанти в ніч проти 3 листопада знову обстрілювали правий берег Херсонської області з лівого, який поки що залишається під їхнім контролем. Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок удару виникла пожежа у Корабельному районі обласного центру.

Вінницька область

Про вибухи в регіоні біля півночі написали місцеві пабліки. Через 20 хвилин було чути повторні звуки вибухів.

Кіровоградська область

Ближче до півночі там чули вибух, а перед цим моніторингові пабліки писали про проліт ракети у бік Кропивницького. Деталей поки немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни також масовано вдарили безпілотниками по Україні та в ніч проти 1 листопада.